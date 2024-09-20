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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada, fabrika müdürü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada, fabrika müdürü tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Olayda bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 01:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 01:51
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        Fabrika müdürü tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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