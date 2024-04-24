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        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİSakarya'da D-100 yolunda, otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Mario Kır'ın (27) cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:55
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        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Sakarya'da D-100 yolunda, otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Mario Kır'ın (27) cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kır'ın cenazesi, Sapanca Yeni Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Bu arada kaza sırasında otomobilde bulunan E. Ç. ve B.E.E.'nin de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, B.E.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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