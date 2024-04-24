Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılar M.Y. ve B.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki pasajda bulunan kahvehanede dün gece, M.Y. ve B.A. ile alkollü olduğu belirtilen H.B. arasında tartışma çıktı.

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