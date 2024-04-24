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        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:18
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        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki pasajda bulunan kahvehanede dün gece, M.Y. ve B.A. ile alkollü olduğu belirtilen H.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, silahla M.Y. ve B.A'yı yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar M.Y. ve B.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli H.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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