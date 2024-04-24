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        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı (2)

        KADINARKADAŞI TUTUKLANDI​Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaşından M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 02:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 02:20
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        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı (2)
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        KADINARKADAŞI TUTUKLANDI

        ​Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaşından M.D. (42) ve Y.K. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dilber Batıbay (31) tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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