Sakaryaspor, evinde 6 maçtır puan kaybetmiyor

Sakaryaspor, bu müsabakalarda Teksüt Bandırmaspor'u 1-0, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1, Manisa FK, Altay ve Boluspor'u 2-0, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

İlk yarıda evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrede ise 7 maçın 6'sında galip geldi, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sezon başından bu yana evinde 16 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, iç sahada yaptığı son 6 maçı da kazandı.

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