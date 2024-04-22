Sakarya protokolünden 23 Nisan mesajları

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ata, mesajında, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözlerinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunu haykırdığına işaret eden Ata, "Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) kurarak milletin kendi kaderini tayin etme yolunda tarihi adım attı. Bu kutlu gün, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi haline geldi. Çocuklarımızın sevgi dolu ortamda yetişmesi, bilime ve akla önem vermeleri ve donanımlı bireyler olmaları, ülkemizin ve tüm insanlığın geleceği için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu bilinçle kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, Atatürk'ün izinden giderek vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmaları için rehberlik etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Onların özverileri ve fedakarlıkları sayesinde kazandığımız bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi sonsuza dek korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

- "En büyük arzumuz, dünya çocuklarına parlak yarınlar hazırlayabilmek"

Serdivan Belediye Başkanı Çelik, 23 Nisan 1920'nin, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan millet için milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, yönetimin, vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişlerinin ilanı olduğunu vurguladı.

Bu bayramın, milletin çocuklara verdiği değerin en güzel örneği olduğunu belirten Çelik, "Millet olarak çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, tüm dünya çocuklarına ve gençlerine parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.