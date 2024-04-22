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        Vali Karadeniz'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:51
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        Vali Karadeniz'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, 23 Nisan'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük gurur ve mutlulukla idrak ettiklerini belirtti.

        Cumhuriyetin kurucusu ve Milli Meclis'in ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik anlayışını sonsuza kadar yaşatacak çocuklara bu bayramı armağan ettiğini aktaran Karadeniz, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu bu özel günde, millet olarak 104 yıldır aynı duygu, düşünce ve azimle; milletimizin önünde yepyeni bir ufkun açılmasının sağlanması ile geleceğimizin teminatı, bugünün ortağı çocuklarımıza verilen önem, duyulan inanç ve güvenin ne denli güçlü olduğu düşüncesi de hafızalardaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

        Vali Karadeniz, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Atalarımızdan ve kadim medeniyetimizden aldığımız güç ve inançla, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de ortak hedefimiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bu aziz ülke, vatan ve bayrak gibi mukaddesatımızı esas alıp, yarınımızın mimarlarını bugünden hazır hale getirmektir. En değerli varlıklarımız, sevincimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışacaklarına, sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyoruz."

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özellikle dünyanın gözü önünde cereyan eden ve İsrail'in Filistin'de sebep olduğu, bebek, çocuk demeden yaşattığı mezalimin bir an önce son bulmasını temenni eden Karadeniz, yeryüzünün tehdit altındaki tüm çocuklarla birlikte Filistinli çocukların da mutlu olduğu bir yer olmasını diledi.

        Türkiye'de yaşanan tüm afetlerde hayatını kaybedenlere, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlere ve ebediyete intikal eden kahraman gazilere Yüce Allah'tan rahmet, aziz millete ve kederli ailelerine tekrar başsağlığı ve sabırlar temennisinde bulunan Karadeniz, "Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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