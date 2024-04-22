Vali Karadeniz'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, 23 Nisan'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük gurur ve mutlulukla idrak ettiklerini belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu ve Milli Meclis'in ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik anlayışını sonsuza kadar yaşatacak çocuklara bu bayramı armağan ettiğini aktaran Karadeniz, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu bu özel günde, millet olarak 104 yıldır aynı duygu, düşünce ve azimle; milletimizin önünde yepyeni bir ufkun açılmasının sağlanması ile geleceğimizin teminatı, bugünün ortağı çocuklarımıza verilen önem, duyulan inanç ve güvenin ne denli güçlü olduğu düşüncesi de hafızalardaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, mesajını şöyle sürdürdü: "Atalarımızdan ve kadim medeniyetimizden aldığımız güç ve inançla, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de ortak hedefimiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bu aziz ülke, vatan ve bayrak gibi mukaddesatımızı esas alıp, yarınımızın mimarlarını bugünden hazır hale getirmektir. En değerli varlıklarımız, sevincimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışacaklarına, sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyoruz."