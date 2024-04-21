Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla doğa canlandı

Habitatın renkliliği ve canlıların haraketliliğiyle fotoğraf tutkunları için de önemli lokasyonlar arasında yer alan Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, havadan da görüntülendi.

Zengin bitki çeşitliliği ile "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanların üzerini yer yer sis bulutu kapladı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla tabiattaki renkler kendini göstermeye başladı.

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