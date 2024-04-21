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        Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla doğa canlandı

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla tabiattaki renkler kendini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:32
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        Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla doğa canlandı
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla tabiattaki renkler kendini göstermeye başladı.

        Yüksek rakımı dolayısıyla kışların sert geçtiği Çam Dağı bölgesinde, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla tabiat yeşerip canlanırken, çiçekler rengarenk açtı.

        Zengin bitki çeşitliliği ile "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanların üzerini yer yer sis bulutu kapladı.

        Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinde yağmurun ardından oluşan sis bulutu, bitki örtüsüyle ahenkli görüntü meydana getirdi.

        Habitatın renkliliği ve canlıların haraketliliğiyle fotoğraf tutkunları için de önemli lokasyonlar arasında yer alan Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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