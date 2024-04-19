Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ile üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnaf ile yerel yönetimin uyum içinde çalışması ve ticaret hacminin geliştirilmesi noktasında yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Alemdar, yaptığı açıklamada, uyum içinde çalışmanın Sakarya ticareti ve esnafı için olumlu sonuçlar getireceğine işaret ederek, alınacak kararların esnafın yararına olması gerektiğini belirtti.