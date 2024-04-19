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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor

        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ile üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:03
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor
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        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ile üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnaf ile yerel yönetimin uyum içinde çalışması ve ticaret hacminin geliştirilmesi noktasında yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

        Alemdar, yaptığı açıklamada, uyum içinde çalışmanın Sakarya ticareti ve esnafı için olumlu sonuçlar getireceğine işaret ederek, alınacak kararların esnafın yararına olması gerektiğini belirtti.

        Esnafla diyalog halinde olacaklarını vurgulayan Alemdar, "İnşallah birlikteliğimizi koruyarak, sorunları ele alacak ve herkes için en yararlı olanı yapacağız. Bu nedenle şehrin bütünlüğü açısından hem vatandaşın hem esnafın faydası için topyekun çalışma yapalım. Bütünlük içerisinde sorunları ele alırsak, çözümü hızla bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Alişan da Alemdar'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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