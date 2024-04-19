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        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaretler sürüyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 22 mahalle muhtarı, tekrar Belediye Başkanı seçilen İbrahim Pilavcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:09
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        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaretler sürüyor
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        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 22 mahalle muhtarı, tekrar Belediye Başkanı seçilen İbrahim Pilavcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz ve 21 mahalle muhtarı, Pilavcı'yı ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

        Pilavcı, yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca muhtarlarla hep işbirliği içerisinde çalıştığını söyledi.

        Muhtarlara, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Pilavcı, "Aramızda geçtiğimiz dönemde, birçok başarılı işlere imza attığımız muhtar arkadaşlarımız var. Onları da yeni seçilen muhtar arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Taraklı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sık sık bir araya gelerek, mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırıp çözüm yolları arayacağız." ifadelerini kullandı.

        Gündüz de Pilavcı'nın 5 yıllık görev süresinde, mahallelere unutulmayacak eserler kazandırdığına işaret ederek, "Hizmet olarak ne istediysek, bir dediğimizi iki etmedi. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

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