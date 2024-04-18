Sakarya'da market çalışanına silahlı saldırı kamerada
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde market çalışanına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde market çalışanına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zincir market çalışanı R.A'nın (47), dün husumetlisi A.Ö'nün (20) silahlı saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kayıtlarda markete gelen zanlının, elindeki silahla R.A'ya birkaç el ateş edip uzaklaştığı, diğer çalışanların ve müşterilerin ise kaçtığı, daha sonra yardıma koştuğu görülüyor.
Öte yandan polis tarafından aranan şüphelinin, olayda kullandığı silahla İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.
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