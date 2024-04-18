Sakarya'da market çalışanına silahlı saldırı kamerada

Öte yandan polis tarafından aranan şüphelinin, olayda kullandığı silahla İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

Kayıtlarda markete gelen zanlının, elindeki silahla R.A'ya birkaç el ateş edip uzaklaştığı, diğer çalışanların ve müşterilerin ise kaçtığı, daha sonra yardıma koştuğu görülüyor.

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