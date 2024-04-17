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        Markette çalışan husumetlisini tabancayla ayaklarından vurdu

         SAKARYA'nınSapanca ilçesinde bir zincir markette çalışan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:10
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        Markette çalışan husumetlisini tabancayla ayaklarından vurdu
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         SAKARYA'nınSapanca ilçesinde bir zincir markette çalışan R.A. (47), manav reyonunda bulunduğu sırada husumetlisi A.Ö.'nün (20) silahlı saldırısı sonucu ayaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralandı.

        ​Olay, akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market personeli R.A., manav reyonunda çalıştığı sırada, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ayaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan R.A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. R.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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