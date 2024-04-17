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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:42
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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A. (47), husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ö'nün (20) silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan R.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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