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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:56
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-17 Nisan tarihlerinde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda 480 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 282 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram kubar esrar, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör, bıçak, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, 23'ü hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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