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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerler ile tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerler ile tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:20
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerler ile tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerler ile tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki M.P'nin kullandığı 40 AJ 367 plakalı tırın lastiği Alancuma mevkiinde patladı.

        Aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ş'nin kullandığı mobilya malzemesi yüklü 05 ADS 515 plakalı kamyonet de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere ardından tıra arkadan çarptı.

        Kamyonet sürücüsü Hüseyin Ş. ile yanındaki Oğuzhan Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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