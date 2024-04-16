GÜNCELLEME - Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 25 büyükbaş hayvandan 17'si telef oldu.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 25 büyükbaş hayvandan 17'si telef oldu.
Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık ve eve de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının vücudunda yüzeysel yanıklar olduğu öğrenildi.
İtfaiyenin 8 araç ve 20 personelle müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, saman balyalarının Karapürçek Belediyesi ve özel sektöre ait iş makineleriyle kaldırmasının ardından söndürüldü.
Yangın sonucu, çiftlikte bulunan ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvandan 17'si telef oldu.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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