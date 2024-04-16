GÜNCELLEME - Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 25 büyükbaş hayvandan 17'si telef oldu.

Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık ve eve de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.