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        Sakarya'da çıkan çiftlik yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:13
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        Sakarya'da çıkan çiftlik yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık, ev ve büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çiftlikte bulunan ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın, saman balyalarının iş makineleriyle kaldırmasının ardından söndürüldü.

        Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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