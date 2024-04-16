Sakarya'da çıkan çiftlik yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık, ev ve büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.