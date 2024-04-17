Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Zımba oldu

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına dördüncü kez Yaşar Zımba getirildi.

Federasyonun olağan genel kurul toplantısı, Erenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle girilen seçimde 472 delegenin oyunu alan Zımba, dördüncü kez güven tazeledi.

Zımba, yaptığı konuşmada, bir kez daha şahsına, yönetimine güvenerek şans veren, destek olan kulüplerin delegelerine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte kulüplerin maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceklerini bildiren Zımba, amatör sporun her alanında başarılı olmak, kulüplerin sözcüsü olmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.