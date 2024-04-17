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        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Zımba oldu

        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına dördüncü kez Yaşar Zımba getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:54
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        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Zımba oldu
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        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına dördüncü kez Yaşar Zımba getirildi.

        Federasyonun olağan genel kurul toplantısı, Erenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Tek listeyle girilen seçimde 472 delegenin oyunu alan Zımba, dördüncü kez güven tazeledi.

        Zımba, yaptığı konuşmada, bir kez daha şahsına, yönetimine güvenerek şans veren, destek olan kulüplerin delegelerine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

        Bundan sonraki süreçte kulüplerin maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceklerini bildiren Zımba, amatör sporun her alanında başarılı olmak, kulüplerin sözcüsü olmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

        Genel kurula, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, kulüp başkanları, yöneticiler ve delegeler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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