Erenler Belediye Başkanı Dinç'e ziyaretler sürüyor

Erenler Belediye Başkanı seçilen Şenol Dinç, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesiminden misafirlerini ağırlayan Dinç, ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Hayatının Erenler'in sokaklarında geçtiğini belirten Dinç, "Bizler bu ilçede doğduk, büyüdük. Şimdi Allah'ın izniyle hizmet noktasındayız. Milletimize verdiğimiz sözleri ve hak ettikleri hizmeti sunabilmek için vakit daha çok çalışma vakti." ifadelerini kullandı.