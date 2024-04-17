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        Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:40
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        Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Dilek Sokak'ta arkadaşlarıyla 54 AHP 100 plakalı otomobille seyreden M.S. (23), kurcaladığı ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

        Arkadaşları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı M.S, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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