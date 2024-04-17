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        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:54
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        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

        Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

        Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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