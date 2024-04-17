Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Turizm Haftası'nı kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde turizm alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Geçen yıl ülkeye yaklaşık 60 milyon turistin geldiğini anımsatan Alemdar, "Turizm gelirimiz 56 milyar dolara ulaştı. 2028 hedefi ise 100 milyar dolar ve en önemlisi artık dünya genelinde turizm konusunda şehirlerin rekabetinden söz ediliyor. Sakarya ise denizi, gölü, nehri, longozu, yaylaları ve tarihi birikimiyle özel bir şehir." ifadesini kullandı.