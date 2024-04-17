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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Turizm Haftası'nı kutladı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:06
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Turizm Haftası'nı kutladı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde turizm alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

        Geçen yıl ülkeye yaklaşık 60 milyon turistin geldiğini anımsatan Alemdar, "Turizm gelirimiz 56 milyar dolara ulaştı. 2028 hedefi ise 100 milyar dolar ve en önemlisi artık dünya genelinde turizm konusunda şehirlerin rekabetinden söz ediliyor. Sakarya ise denizi, gölü, nehri, longozu, yaylaları ve tarihi birikimiyle özel bir şehir." ifadesini kullandı.

        Alemdar, şehrin doğal güzelliğini koruyarak tarihi mirasına sahip çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle şehrimizin turizm pastasından daha yüksek pay elde etmesi için şehrimizin turizm potansiyelini en doğru şekilde yöneteceğiz. Turizmde şehrimize yeni ivme kazandıracağız. Doğal güzelliklerimizi koruyacak, tarihi mirasımıza sahip çıkacağız. Yeni deneyim alanları oluşturacağız. Şehir ekonomisine katkı sunacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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