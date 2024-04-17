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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:01
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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Akçapınar Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan İsmail Arslan'dan (80) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Cenaze, daha sonra ikindi vakti Akçapınar Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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