Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Akçapınar Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan İsmail Arslan'dan (80) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Cenaze, daha sonra ikindi vakti Akçapınar Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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