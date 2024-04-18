SETA Genel Koordinatörü Duran, "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları" programına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Küresel Belirsizlik Çağında Türk Dış Politikası" konulu söyleşiye çevrimiçi olarak katılan Duran, dünyada belirsizlikler ve bir dizi krizle boğuşulan süreçten geçildiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumunun, Batı ve Rusya arasındaki gerginliği artırdığını aktaran Duran, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta olmak üzere, büyük güçler arasındaki rekabetin hızlandığını bildirdi.

Duran, aralarında Türkiye'nin de olduğu yükselen güçlerin ise kendi inisiyatiflerini oluşturduğuna işaret ederek, dünyadaki düzenin bozulmasındaki başlıca faktörlerin, böyle bir dönemde çok sayıda kriz ve riskin yaşanması olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, dünyadaki değişime de güçlü bir şekilde adapte olduğunu hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Bundaki en önemli etken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğidir. Türkiye hızlı hareket edebildiği için krizlere etkili cevaplar verebiliyor. Bu durumu örnekleyecek olursak Türkiye, Suriye ve Irak’ta tampon bölge oluşturdu. Yine Libya'da iç savaşı durduran askeri bir varlığı oldu. Somali'de Türkiye bir askeri varlık göstererek, oranın istikrarına ve ticaretine katkı vermeye çalışıyor. Türkiye sert gücünü ve yumuşak gücünü, aynı anda kullanabilen bir ülke."