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        AK Parti ve MHP'lilerden Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

        AK Parti ve MHP Ferizli ilçe teşkilatları, Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:11
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        AK Parti ve MHP'lilerden Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret
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        AK Parti ve MHP Ferizli ilçe teşkilatları, Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata'ya ziyarette bulundu.

        AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, yönetim kurulu üyeleriyle Ata'ya "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Ziyarette konuşan Serhoş ve Dikbaş, halkın kendi hür iradesiyle belediye başkanını seçtiğini belirterek, olumlu hizmetlerde desteklerinin süreceğini bildirdi.

        Belediye Başkanı Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın verdiği sorumluluğun ağırlığının bilincindeyiz. En güzel hizmetleri getirmek için çalışacağız." dedi.

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