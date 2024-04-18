AK Parti ve MHP'lilerden Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Belediye Başkanı Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın verdiği sorumluluğun ağırlığının bilincindeyiz. En güzel hizmetleri getirmek için çalışacağız." dedi.

Ziyarette konuşan Serhoş ve Dikbaş, halkın kendi hür iradesiyle belediye başkanını seçtiğini belirterek, olumlu hizmetlerde desteklerinin süreceğini bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, yönetim kurulu üyeleriyle Ata'ya "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

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