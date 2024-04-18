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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:19
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Alemdar, ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

        Alemdar, yaptığı değerlendirmede, 31 Mart'ta sandığa giderek iradesini ortaya koyan hemşehrilerine bir kez daha teşekkür ederek, "İnşallah milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak, eser ve projelerimizle şehrimizin hizmetinde olacağız." ifadesini kullandı.

        Başkan Alemdar, daha sonra AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya'yı ziyaret etti.

        Yeni döneme ilişkin görüşlerin ortaya konulduğu ziyaretlerle ilgili konuşan Alemdar, şehre en iyi hizmetleri sunmak için bir ve beraber olduklarını belirterek, hep birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Başkan Alemdar, son olarak Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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