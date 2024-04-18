Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Alemdar, ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

Alemdar, yaptığı değerlendirmede, 31 Mart'ta sandığa giderek iradesini ortaya koyan hemşehrilerine bir kez daha teşekkür ederek, "İnşallah milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak, eser ve projelerimizle şehrimizin hizmetinde olacağız." ifadesini kullandı.