SAÜ Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Türkhan getirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakfı Özel Okulları Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Türkhan atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkhan, SAÜ Vakfı Özel Okulları'nın başarılarına katkıda bulunma imkanı elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Eğitim alanında Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasında yer alan SAÜ Vakfı Özel Okulları ailesinin, bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu bildiren Türkhan, "Eğitime gönül veren ve önemine inanan çalışma arkadaşlarımızla birlikte okullarımızın başarılarına yenilerini eklemek için çalışacağız. Beni bu göreve layık gören SAÜ Vakfı'nın, çok değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Böylesine önemli bir eğitim kurumunda görev yapacak olmanın heyecanını ve gurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.