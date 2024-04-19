Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isteyen anne yaralandı

Olay yerinden kaçan ve ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Erdoğdu Mahallesi'nde maddi ve ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Bu esnada alevler, oğlunu engellemeye çalışan anne M.Y'nin (64) üzerine sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.