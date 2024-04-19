Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Marketteki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde markette çalışan husumetlisi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marketteki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde markette çalışan husumetlisi R.A.'yı (47) tabancayla bacağından vurarak yaralayan Alihan Önler (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

        Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market personeli R.A. iş yerinde çalışırken, aralarında husumet olduğu iddia edilen Alihan Önler’in silahlı saldırısına uğradı. Önler, marketin içinde R.A.’yı tabancayla bacaklarından vurdu. Olayın ardından kaçan R.A., Sapanca Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önler, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A’nın ise hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza

        Benzer Haberler

        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaretler sürüyor
        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaretler sürüyor
        SAÜ Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Türkhan getirildi
        SAÜ Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Türkhan getirildi
        Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isteyen anne yaralan...
        Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isteyen anne yaralan...
        SETA Genel Koordinatörü Duran, "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı
        SETA Genel Koordinatörü Duran, "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı
        Söğütlü OSB'de yatırım yapacak firmalarla ön protokol imzalandı
        Söğütlü OSB'de yatırım yapacak firmalarla ön protokol imzalandı
        Sakarya'da market çalışanına silahlı saldırı kamerada
        Sakarya'da market çalışanına silahlı saldırı kamerada