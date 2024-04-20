Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Açık Cezaevi Kurum Müdürlüğü kavşağında, İ.G. yönetimindeki kamyon ile tali yoldan çıkan Remzi Çelik'in (54) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü İ.G, gözaltına alındı.
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