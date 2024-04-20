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        Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:16
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        Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Sakarya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Açık Cezaevi Kurum Müdürlüğü kavşağında, İ.G. yönetimindeki kamyon ile tali yoldan çıkan Remzi Çelik'in (54) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü İ.G, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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