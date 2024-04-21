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        Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulundu

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan Soğucak Yaylası'nda kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:43
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        Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulundu
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan Soğucak Yaylası'nda kadın cesedi bulundu.

        Yayla girişindeki kulübenin yakınında bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ekipler, cenazenin Serdivan ilçesinde yaşayan B.K'ya (27) ait olduğunu tespit etti.

        İlk incelemelerde ateşli silah veya kesici alet izine rastlanılmayan ceset, Sapanca Devlet Hastanesi morguna, buradaki işlemlerinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Jandarma, yaylaya dün akşam saatlerinde geldiği öğrenilen kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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