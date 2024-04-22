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        Sakarya protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:02
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        Sakarya protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Rektör Sarıbıyık, mesajında, TBMM'nin üstlendiği misyon ve kritik anlardaki rolü itibarıyla ülke tarihi açısından büyük önemi olduğunu vurguladı.

        Yıllar boyunca alınan her kararın ülkenin kaderini, çıkarılan yasaların ise toplumsal hayat başta olmak üzere aile yaşantısından mimariye, devletin organik yapısından uluslararası alanda atılacak adımlara kadar kritik birçok konuyu doğrudan etkilediğine değinen Sarıbıyık, "TBMM'nin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki rolü bu kadar büyükken, açıldığı gün olan 23 Nisan'ın ulusal egemenliğe atfedilmesi ve çocuk bayramı olarak ilan edilmesi ayrı önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Sarıbıyık, ülkenin son yıllarda her alanda atılım içerisindeyken milletin de güçlü ve büyük Türkiye için gayret göstermeye ve büyük emekler ortaya koymaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, milletimizin iradesi doğrultusunda nice yüzyıllar diliyorum." açıklamasında bulundu.

        - "Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız"

        Makam koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla Sapanca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arda Berk Tarım'a devreden Sapanca Belediye Başkanı Şahin, gelecekte çocukların bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacağını vurguladı.

        "Daha çok çalışacak, üretecek, ilke ve ideallerimiz ışığında daha aydınlık bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz." diyen Şahin, "Sizler gayret gösterirken bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız. Çünkü sizler, bizlerin ve ülkemizin geleceğinin teminatısınız." ifadesini kullandı.

        Belediye başkan yardımcıları ve müdürlere talimatlar veren öğrenci Tarım da çocuklar olarak gülen, mutluluk saçan bir dünyada yaşama hakkına sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu yüzden siz sevgili büyüklerimizden bize yemyeşil ormanlarıyla, masmavi sularıyla barış ve sevgi içinde bir dünya bırakmanızı istiyorum. Bizler yarının büyükleri, bize miras olarak bıraktığınız bu dünyaya sahip çıkmak için çok çalışacağız. Ülkemizi daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum."

        Sapanca İlkokulu Müdürü Halil İbrahimoğlu ve sınıf öğretmeni Ufuk Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette katılımcılara hediye verildi.

        - "Bizlere düşen görev, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır"

        SATSO Başkanı Altuğ ise TBMM'nin 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözleriyle kurulduğunu anımsattı.

        Özgürlük ve bağımsızlığın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşunun ardından Atatürk'ün bugünü dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiğini, her yıl artan coşkuyla bayramı kutladıklarını belirten Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak bir olduğumuz günlerdir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız Cumhuriyeti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede miras bırakabilmektedir. Bu anlamda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır.

        Bu duygu ve düşüncelerle hangi coğrafyada olursa olsun çocuklara zulmedenlerin, zulme şahitlik edenlerin son bulduğu, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza insanlık suçlarından uzak, savaşsız, sevgi ve saygıyla bezenmiş huzur dolu dünya bırakmak dileğiyle TBMM'nin açılışının 104. yılını coşkuyla kutladığımız bugünde bütün çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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