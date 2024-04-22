Sakarya'da doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 28 Nisan'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 farklı parkurla yapılacak doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 28 Nisan'da Karagöl-Kılavuzlar-Sultanpınar parkuruyla başlayacak, 9 Haziran'da Serdivan parkuruyla sona erecek.

Her parkurun kayıtları ilgili haftanın içerisinde "www.sakarya.bel.tr" adresinden alınacak. Kayıtlar için sistem 09.00'da açılacak ve risk belgesi doldurulacak.

Doğa yürüyüşleri için otobüsler pazar günleri saat 08.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan kalkacak.