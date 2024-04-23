Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1’i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'nda meydana geldi. Yaylaya kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), yayladaki bir evin önünde bir kadının hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın kimlik kontrolünde ise kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Kurt’un cansız bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Genç kızın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde de Betül Kurt'un ölümüne ilişkin açık bir sonuca ulaşılamazken, alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Betül Kurt’un cenazesi, dün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde toprağa verildi.