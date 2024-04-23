Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1’i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, geçen pazar günü Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'nda meydana geldi. Yaylaya kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), yayladaki bir evin önünde bir kadının hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın kimlik kontrolünde ise kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Kurt’un cansız bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Genç kızın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde de Betül Kurt'un ölümüne ilişkin açık bir sonuca ulaşılamazken, alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Betül Kurt’un cenazesi, dün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

        JANDARMA YANINDAKİLERİ TESPİT ETTİ

        Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Kurt'un yaylaya M.D., Y.K. ve D.B. isimli 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. D.B. isimli kadın ile M.D. ve Y.K. dün gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

        ‘YANIMIZDAN AYRILIP GİTTİ’ SAVUNMASI

        Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, yaylada hep birlikte uyuşturucu kullandıklarını, ardından aralarında çıkan tartışma sebebiyle Betül Kurt'un yanlarından ayrıldığını; ölüm olayıyla alakaları olmadığını ve arkadaşlarının öldüğünü sonradan duyduklarını söylediği öğrenildi. Betül Kurt ile gözaltına alınan 3 kişinin uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Serdivan'da ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu
        Serdivan'da ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu
        Sakarya'da 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
        Sakarya'da 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
        Sakarya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutland...
        Sakarya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutland...
        Sakarya'da doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi başlıyor
        Sakarya'da doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi başlıyor
        Sakaryaspor, evinde 6 maçtır puan kaybetmiyor
        Sakaryaspor, evinde 6 maçtır puan kaybetmiyor
        Sakarya protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
        Sakarya protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı