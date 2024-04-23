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        Sakarya'da 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:17
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        Sakarya'da 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a bıraktı.

        Karadeniz, 23 Nisan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türk-İş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan ve öğretmeni Serpil Keleş'i makamında kabul etti.

        Karadeniz, koltuğunu temsili olarak devrettiği Özcan'a, günün anısına hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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