Sakarya'da 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a bıraktı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a bıraktı.
Karadeniz, 23 Nisan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türk-İş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan ve öğretmeni Serpil Keleş'i makamında kabul etti.
Karadeniz, koltuğunu temsili olarak devrettiği Özcan'a, günün anısına hediye verdi.
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