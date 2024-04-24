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        Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:21
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        Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Mustafa Mario Kır (27) idaresindeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen ağır yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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