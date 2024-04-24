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        Ferizli'de 23 Nisan fener alayıyla kutlandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:33
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        Ferizli'de 23 Nisan fener alayıyla kutlandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Gün boyu süren kutlamaların ardından alt geçit önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle belediyeye kadar yürüdü.

        Fener alayına, İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Balcı, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Çocuklarımız da unutmayacak. Gelecek nesillerimize aynı düşünce ve sevgileri bırakacaklarına inanıyorum." dedi.

        Başkan Ata da 23 Nisan'ın çocukların en güzel bayramı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ün bıraktığı eserleri bugüne kadar dedelerimiz, babalarımız ve bizler koruduk, bugünden sonra da çocuklarımız, torunlarımız koruyacaktır. Her yıl bayramı kutlamamızı sağlayan Mutafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Onların izinden gitmeye devam edeceğiz."

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