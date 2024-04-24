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        Sakarya Üniversitesinin 6 projesine TÜBİTAK-1001 desteği

        Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) 6 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:45
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        Sakarya Üniversitesinin 6 projesine TÜBİTAK-1001 desteği
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        Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) 6 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin çeşitli sosyoekonomik faktörleri kavramayı ve araştırma projelerini desteklemek üzere açılan "TÜBİTAK-1001 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı" sonuçları açıklandı.

        SAÜ'deki farklı birimlerce hazırlanan 6 proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen TÜBİTAK-1001 kapsamında kabul edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye’nin toplumsal gelişimi ve kalkınmasına bu tür kapsamlı projelerle bilimsel katkı sağlandığını belirtti.

        Al, yaptıkları projelerle, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan perspektifle, bilime ve topluma değerli bilgiler ile öneriler sunmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bu, projelerin farklı disiplinlerdeki bilgileri bir araya getirerek daha etkili ve yenilikçi çözümler üretmesini sağlayacaktır. Farklı birimlerimizden 6 adet projemizin kabul edilmiş olması, araştırma üniversitesi olma yolunda attığımız adımların doğru yönde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

        Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ile Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden projeler destek alacak.

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