Sakarya Üniversitesinin 6 projesine TÜBİTAK-1001 desteği

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) 6 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin çeşitli sosyoekonomik faktörleri kavramayı ve araştırma projelerini desteklemek üzere açılan "TÜBİTAK-1001 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı" sonuçları açıklandı.

SAÜ'deki farklı birimlerce hazırlanan 6 proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen TÜBİTAK-1001 kapsamında kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye’nin toplumsal gelişimi ve kalkınmasına bu tür kapsamlı projelerle bilimsel katkı sağlandığını belirtti. Al, yaptıkları projelerle, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan perspektifle, bilime ve topluma değerli bilgiler ile öneriler sunmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bu, projelerin farklı disiplinlerdeki bilgileri bir araya getirerek daha etkili ve yenilikçi çözümler üretmesini sağlayacaktır. Farklı birimlerimizden 6 adet projemizin kabul edilmiş olması, araştırma üniversitesi olma yolunda attığımız adımların doğru yönde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.