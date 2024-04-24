Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        SAKARYA'da D-100 yolunda kargo kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mario Kır (27) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da D-100 yolunda kargo kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mario Kır (27) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Arifiye ilçesi geçişinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Mustafa Mario Kır yönetimindeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü ile 2 kişi, araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, 2 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sapanca'da bungalov kiralama işi yaptığı öğrenilen Kır'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü ifadesi için polis merkezine gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya Üniversitesinin 6 projesine TÜBİTAK-1001 desteği
        Sakarya Üniversitesinin 6 projesine TÜBİTAK-1001 desteği
        Ferizli'de 23 Nisan fener alayıyla kutlandı
        Ferizli'de 23 Nisan fener alayıyla kutlandı
        Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı (2)
        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı (2)
        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Yaylada ölü bulunan Betül'ün 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Serdivan'da ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu
        Serdivan'da ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu