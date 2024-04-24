Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmazken, Kabongo Kasongo ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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