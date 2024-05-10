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        Sakarya'da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:00
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        Sakarya'da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depodaki tanklar ve plastik bidonlar içinde 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamuller ve filtreler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Depo, jandarma tarafından mühürlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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