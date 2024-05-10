Sakarya'da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depodaki tanklar ve plastik bidonlar içinde 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamuller ve filtreler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Depo, jandarma tarafından mühürlendi.