SATSO'dan Ferizli Belediyesine ziyaret

Altuğ, ilçenin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımlarıyla büyük firmaları kendine çektiğini aktararak, Ata ile uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını ifade etti.

SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Altuğ, şehrin menfaatleri doğrultusunda tüm belediyelerle ortak akıl bilinciyle işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

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