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        SATSO'dan Ferizli Belediyesine ziyaret

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:02
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        SATSO'dan Ferizli Belediyesine ziyaret
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Ziyarette Altuğ, belediye başkanı seçilen Ata'ya görevinde başarı dilerken, Ata ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Altuğ, şehrin menfaatleri doğrultusunda tüm belediyelerle ortak akıl bilinciyle işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

        Altuğ, ilçenin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımlarıyla büyük firmaları kendine çektiğini aktararak, Ata ile uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını ifade etti.

        Ata ise OSB bünyesine yapılacak yeni yatırımlara ilişkin istişare halinde olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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