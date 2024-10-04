Makarna fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan genç işçi, 19 gün sonra öldü

Geçen 15 Eylül'de, Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ da yaşamını yitirdi. Genç işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.

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