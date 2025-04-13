Sakaryaspor-Pendikspor: 1-0
STAT:Yeni Sakarya Atatürk StadyumuHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem ZorluSAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun(Dk.
STAT:Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem Zorlu
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun(Dk.75 Muhammet Himmet Ertürk), Nicolas Nkoulou, Rayane Aabid(Dk.90+7 Batuhan Çakır), Emre Demir(Dk.75 Atanas Kabov), Burak Altıparmak, Burak Çoban(Dk.87 Emircan Altıntaş), Mendy Mamadou, Ognjen Ozegovic(Dk.88 Oğuzhan Çapar)
PENDİKSPOR: Emre Koyuncu, Nuno Sequeira(Dk. 82 Efe Sayhan), Stelios Kitsiou, Murat Akça, Tarık Tekdal, Mete Kaan Demir(Dk.87 Alpaslan Öztürk), Djordje Denic(Dk.82 Furkan Mehmet Doğan), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Yonathan Del Valle(Dk.70 Mustafa Pektemek), Emeka Friday Eze
GOLLER: Dk.62 Emre Demir (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Ongjen Ozegovic, Emre Demir (Sakaryaspor), Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir, Stelios Kitsiou (Pendikspor)
1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
5'inci dakikada Pendikspor etkili geldi. Eze savunma arkasına atılan topta Kahraman Demirtaş ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak şutunu çekti. Onun şutunda kaleci Szumski tuttuğu köşede topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
20'nci dakikada Sakaryaspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta ceza sahası içerisinde yapılan ortaya ayağını uzatan Ozegovic, topu ağlara gönderemedi.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
62'nci dakikada Sakaryaspor 1-0 öne geçti. Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Emre Koyuncu'nun elinden kaçarak ağlarla buluştu: 1-0
90+6'ncı dakikada ceza sahasında yerde kalan Pendiksporlu oyuncu Alpaslan Öztürk penaltı bekledi. Ancak öncesinde hakem Yusuf Ziya Gündüz ofsayt kararı verdi.
Karşılaşma bu sonuçla tamamlarken, Sakaryaspor puanını 45'e çıkarırken, Pendikspor ise 45 puanda kaldı.
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