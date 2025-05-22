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        Nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (2)

        CESEDİBULUNDUSakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolduğu ileri sürülen Beytullah Aydın'ın (35) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:25
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        Nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (2)
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        CESEDİBULUNDU

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri’nde kaybolduğu ileri sürülen Beytullah Aydın’ın (35) cansız bedeni bulundu. Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler tarafından bulunup, sudan çıkarılan Aydın’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi merkezine sevk edildi. Ekipler, Aydın’ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

        Olay, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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