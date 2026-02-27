Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı'nda toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 18:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı'nda toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Çayın geçtiği ilçe merkezinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı, ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

        Öte yandan Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Uludere Çayı'nda nedeni bilinmeyen balık ölümlerinin tespit edildiği belirtilerek "Olay öğrenildikten sonra derhal ilgili kurumlar haberdar edilmiş ve Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ilçemize intikal etmişlerdir. Ekipler tarafından balık ölümlerinin nedeni araştırılmaktadır. Bu süreçte halkımızın balıkları tüketmemesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        "Sağlıkta İnovasyon Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu
        "Sağlıkta İnovasyon Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu
        10 ülkeden katılımın olduğu yarışmada SUBÜ ekibine ikincilik ödülü
        10 ülkeden katılımın olduğu yarışmada SUBÜ ekibine ikincilik ödülü
        Şehit aileleri ve gaziler Erenler'de iftarda buluştu
        Şehit aileleri ve gaziler Erenler'de iftarda buluştu
        Büyükşehir Basketbol Çorlu'ya konuk oluyor
        Büyükşehir Basketbol Çorlu'ya konuk oluyor
        Özel davetiyeyle girilen ofise 'kumar' operasyonu; 18 kişiye toplam 208 bin...
        Özel davetiyeyle girilen ofise 'kumar' operasyonu; 18 kişiye toplam 208 bin...