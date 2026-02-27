"Sağlıkta İnovasyon Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) desteğiyle sağlık alanındaki yaratıcı ve uygulanabilir fikirleri desteklemek amacıyla düzenlenen "Sağlıkta İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.



SAÜ Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törende konuşan Sakarya Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, son yıllarda sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.



Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişme noktasında bilgi teknolojileri ve yapay zekadan faydalanılmaya başlandığını belirten Demirayak, "Sağlık tesislerinin hizmet kapasitesini artırmayı, kurumsal verimliliği sağlamak adına çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamayı, hizmet kalitesini artırmaya yönelik birtakım inovatif projeler geliştirmeyi hedefledik. Oldukça geniş katılımlı bir yarışma oldu." diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir de 10 farklı ülkeden 355 projenin değerlendirildiğini söyledi.



Değerlendirme sürecinin, titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Özdemir, "Projeleri bir standardizasyon çerçevesinde değerlendirmeye gayret ettik. Herhangi bir ayrım olmasın, hak kaybı yaşanmasın diye büyük hassasiyet gösterdik. Sonunda üç farklı kategoride ilk üç projeyi belirledik. Bu projelerin geleceğe ışık tutmasını, klinik pratikte kullanılmasını ve ülkemizin milli gelirine katkı sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından "Sağlık Çalışanı" kategorisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bünyesinde geliştirilen "Diyabet Hastalarında İnsülin Uygulamasında Doğru Enjeksiyon Alanlarını Gösteren Yönlendirme Aparatı (İNSÜLİN-YÖNTEK)" projesiyle Innovator Nurses ekibi birinci oldu.





Korucuk Işık Kalkanı Grubu'nun geliştirdiği "K-LEDUS (Kemoterapi LED Uyarı Sistemi)" projesiyle ikincilik ödülü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sevil Köse'ye verilirken, Kocaeli Şehir Hastanesinden Eylem Akyüz ve Halil Kaçar'ın geliştirdiği "Yaşam Eli (Akıllı Triyaj Eldiveni)" projesi ise üçüncü oldu.



Ayrıca, afet bölgelerinde otomatik triyaj, dijital hasta kaydı ve konum takibi sağlayan giyilebilir sistem, jüri tarafından dikkati çeken projeler arasında yer aldı.



"Üniversite Öğrencisi" kategorisinde de birincilik ödülü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği "ExoFlow-Exosome Tabanlı Kontrollü İlaç Salınım Cihazı" projesine verildi.





İkincilik ödülünü SUBÜ VİTA ekibinin "LifeLift" projesi kazanırken, üçüncülük ödülü "IBSED" projesiyle Sedef Altun'un oldu.



"Ortaokul/Lise" kategorisinde "Çocuklar İçin Eğlenceli Kan Alma Seti (FUNSET)" projesiyle İnovatif Adımlar Takımı birinci oldu. İkincilik ödülü "FertiSense AI" projesiyle SynPlan Tech ekibinin olurken, üçüncülük ödülü Sakarya Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "Melanom için Akıllı Karar Destek Sistem Tasarımı" projesine verildi.



Törene, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

