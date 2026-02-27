Sakarya'da kumar oynayan 18 kişiye 208 bin 872 lira ceza kesildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 18 kişiye 208 bin 872 lira para cezası uygulandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynanması ve oynatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden belirli kişilere davetiye gönderildiği ve gizli yerde kumar oynatıldığını tespit etti.



Bir iş merkezindeki ofise gerçekleştirilen operasyonda, "poker" tabir edilen kumar oyunu oynayan kişilerin kumar malzemelerini pencereden atmaya çalıştığı görüldü.



Operasyonda oyun pulları, oyuncu isimlerinin yazıldığı çetele kağıtları, pos cihazı ve para sayma makinesi ele geçirildi.



Kumar oynayan 18 kişiye toplam 208 bin 872 lira idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

