        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:18
        Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Jandarma ekiplerince Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 655 bin 900 boş, 113 bin 750 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 282 kilogram tütün, 32 kaçak sigara, elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve elektronik terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekiplerince Serdivan'da H.H'nin (42) idaresindeki kamyonda ve M.K'nın (28) iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 milyon 210 bin gümrük kaçağı boş, 17 bin 260 dolu makoron, 43 gümrük kaçağı puro, 18 gümrük kaçağı sigara, 6 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

