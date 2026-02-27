Depremzede genç kadın ressamın tuvali, halı ve duvarlar oldu

MİNE YILDIRIM - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesine yerleşen 25 yaşındaki ressam Kevser Özdağlar, fırça darbeleriyle oluşturduğu özgün tasarımlarla halı, duvar, cam ve araçları sanat eserine dönüştürüyor.



Malatya'da 2021'de girdiği yetenek sınavını başarıyla tamamlayarak aynı yıl İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlayan Özdağlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde kent merkezi Özalpler Mahallesi'ndeki evinin ağır hasarlı olması nedeniyle ailesiyle Akyazı ilçesine taşındı.



Yeni hayat yolculuğuna çıkan Özdağlar, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Şu an son sınıf öğrencisi olan Özdağlar, ailesinin memleketine dönmesinin ardından ilçede bir ağabeyinin yönlendirmesiyle duvarlara çizim yapmaya başladı.



Çocuk yaşlardan itibaren ilgisi olduğu alanda kısa sürede kendisini geliştiren ve tuvalin dışına çıkan Özdağlar, fırçasıyla halı, duvar, araç ve cam üzerinde özgün dokunuş yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.



- "İnsanların tuhafına da hoşuna da gitti"



Kevser Özdağlar, AA muhabirine, halı ve duvarlara çizim yapmanın kendisi için hobi değil, dönüm noktası olduğunu söyledi.



Depremin ardından istemeyerek ilçeye geldiğini ve burada bir ağabeyinin yönlendirmesiyle ilk duvar çizimine başladığını belirten Özdağlar, "İlk başta düzenimi kurmak, ilerlemek için yaptım ama baktım iş geldikten sonra kendime iş olarak edindim bunu. Duvar çizimi yapmaya başladım, sonrasında sadece duvara değil, farklı alanlara çizilebileceğini düşünerek araç, halı ve cam üzerlerine çalışmalar yaptım, bu şekilde ilerledim." diye konuştu.



Özdağlar, çocuk yaşlardan itibaren resim yaptığını dile getirerek, ortaokul döneminde akranlarının kitap okurken kendisinin karakterler çizdiğini, üniversiteye hazırlık sürecinde ailesi ve akrabalarının önerisiyle yetenek sınavına girdiğini anlattı.



Bu kadar gelişeceğinin kendisinin de düşünmediğini, süreçte de olumlu yorumlar aldığını aktaran Özdağlar, şöyle devam etti:





"İlk duvar çizimimi korkarak başlamıştım, daha sonrasında yapabildiğimi fark ettim ve talep arttıkça yaptım. Yanlış yapa yapa ilerliyorsunuz, daha doğrusu ne kadar çok iş yaparsan, ne kadar çok yüzey görürsen, her yüzeyde farklı bir şey öğreniyorsun, o şekilde kendimi geliştirdim. Halıya çizme fikri de gündemi takip eden insanım, gündem çok değişiyor. Sürekli bir şeyde takılı kalmak yerine çeşitlendirmek ve denemek istedim. İnsanların da tepkileri güzel, 'duvar sanki konuşuyor' gibisinden yorumlar aldım veya 'halı yere serilirdi, annem olsa yıkardı, ben bunu duvara astırtamazdım' gibisinden yorumlar oldu. Yani insanların tuhafına da hoşuna da gitti."



Özdağlar, mekanın atmosferinden aldığı enerji ve oranın konseptine uygun hayal ederek tasarımlarını ürettiğini, sürecin değişkenlik gösterebildiğini veya kişinin özel talepleri üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.



- "Anadolu'yu gezerek il il izler bırakmak istiyorum"



Eserlerini gördüğünde veya başkaları sosyal medya üzerinden mesaj attığında mutlu olduğunu dile getiren Özdağlar, en çok çalışmalarının beğenilip paylaşılmasından etkilendiğini söyledi.



Özdağlar, güzel yorumların hoşuna gittiğine değinerek, "Destek alıyorsunuz özellikle kadın olarak. İlk başladığım zamanlar bilmediğim yerlere gidiyordum. 'Tehlikeli, bir kadının yapabileceği iş değil' tarzında yorumlar çok aldım ama yeri geldi sanayide araç bile boyadım, araç üzerine işlemler yaptım, fuar araçlarını boyadım. En önemlisi kendini güçlü hissediyorsun. Güçlü olmak zorundasın, kendi ayaklarının üzerinde durmak zorundasın yani ben de öyle büyüdüm, öyle yetiştirildim." ifadelerini kullandı.



Hayallerinden bahseden Özdağlar, "Özellikle bilmediğim illere gitmek maalesef kadın için zor oluyor. O yüzden karavan hayalim var, atölyemi yanımda taşımak gibi. Sadece bir şehre sabit kalmak yerine Anadolu'yu gezerek il il izler bırakmak istiyorum, en büyük hayalim bu." dedi.

